Мечты проверили на сбываемость

Как выяснил “Ъ”, введенная два года назад норма о том, что все ведомственные расходы на цифру должны утверждаться Белым домом, вошла в рабочий режим: по итогам 2025 года выполнено 89,8% планов по информатизации работы 61 министерства и ведомства на 295,8 млрд руб. против 59,4% годом ранее. Тогда это было вызвано перестройкой ведомств на новый порядок — он, напомним, предполагает защиту необходимости финансирования программ цифровизации перед Минцифры и профильным вице-премьером Дмитрием Григоренко; от претендентов на ИТ-бюджеты требуют увязки трат с обязательствами по достижению конкретных и измеримых эффектов и контроля результатов их исполнения. Со сдвигом на год тот же подход уже реализуется в регионах — от них ждут высоких показателей цифровизации уже в 2026 году.

На совещании цифрового вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко с главами ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ) подвели итоги их исполнения за 2025 год. Де-факто это постконтроль обязательств, взятых федеральными органами исполнительной власти год назад, при формировании ИТ-бюджетов на 2025 год. Всего была реализована 61 ИТ-программа (по числу министерств и ведомств), совокупный их объем составил 295,8 млрд руб., а уровень фактического исполнения — 89,8% против 59,4% годом ранее (тогда министерства только учились увязывать ИТ-траты и обязательства). Де-факто это означает, что процесс перевода финансирования всех ведомственных ИТ-бюджетов под контроль Белого дома завершен и новый режим обязательной защиты трат на ВПЦТ перед Минцифры (а крупных и важных госрасходов — перед профильной правкомиссией) устоялся.

Не были завершены в срок 10,2% мероприятий, и теперь Белый дом потребует от ведомств управленческих решений. Они должны или ускорить работы, или внести в планы корректировки: пересобрать состав работ для достижения обещанных результатов или отказаться от неприоритетных инициатив. При этом такая корректировка также подпадет под требование защиты сохранения за ведомством профильных госрасходов: совещание по исполнительской дисциплине является обеспечивающим для распределения ИТ-бюджетов на 2026 год. «Мы внимательно следили за уровнем исполнительской дисциплины, оцифровали все процедурные моменты и впервые в режиме реального времени видели статусы исполнения мероприятий. Основные контрольные точки мы юридически закрепили в актах. Если проект не получает одобрения или не подтверждает заявленную государственную отдачу, средства не зависают, а перераспределяются на более значимые направления либо направляются в резервный фонд»,— отметил на совещании вице-премьер.

Приоритет получают проекты, которые сокращают издержки и сроки процессов, повышают качество и доступность госуслуг, снижают ущерб и риски, обеспечивают рост доходов бюджета и укрепляют информационную безопасность. «Инициативы же с размытыми целями, слабой доказательной базой по эффектам или с низкой готовностью к реализации становятся первыми кандидатами на пересмотр и высвобождение ресурсов в пользу более значимых направлений»,— пояснили “Ъ” в аппарате Белого дома.

Доля неисполненных и подпадающих под перераспределение финансирования инициатив, впрочем, фактически может оказаться ниже 10%: результаты части проектов просто не успели оформить к совещанию, рассказала глава ВПЦТ Россельхознадзора Светлана Алексеева. Так, в ветеринарной системе «ВетИС» в 2025 году часть результатов полностью подтверждена документами, а другая функциональность внедрена, но «закрывающие документы на момент отчетной фиксации еще не были оформлены, поэтому результат не был учтен как достигнутый». Комментируя это, Дмитрий Григоренко подчеркнул, что требование подтверждать контрольные точки документацией заложено в контур управления осознанно: «результат считается достигнутым только тогда, когда он не только технически реализован, но и полностью оформлен юридически». «Такой подход не позволяет подвисшим проектам попадать в категорию успешно завершенных и создает единые правила для всех ведомств»,— настаивал чиновник.

Механизм перераспределения средств не создает рисков для подрядчиков и не приводит к ситуации «работа выполнена, а денег нет», отмечают в секретариате вице-премьера. Перераспределение относится к стадии планирования, то есть к тому моменту, когда ведомство еще не вступило в контрактные обязательства с исполнителем. Если расходы не прошли согласование, они не подтверждаются, а значит, нет оснований для заключения контракта. Это исключает сценарий, при котором подрядчик оказывается заложником бюрократической процедуры: речь идет о дисциплине управления планами, а не о пересмотре уже принятых обязательств.

