Татарстанский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане. Он отстал от бронзового призера на 1,5 секунды.

Победу в гонке на 20 км одержал норвежец Йоханнес Клэбо. Второе место занял француз Матис Делож, третье — норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет.

22-летний Коростелев выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе. Это его дебют на Играх. Внутри России спортсмен представляет сборную Татарстана.

