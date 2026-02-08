В Астраханской области с оторвавшейся льдины спасли семь человек

В Астраханской области спасатели оперативно эвакуировали семь человек, включая ребенка 2016 года рождения, с дрейфующей льдины на Волге. По данным Главного управления МЧС России по региону, инцидент произошел в воскресенье, когда часть льда на реке оторвалась. Предположительно, мужчины рыбачили.

На место происшествия прибыли силы гражданской обороны и МЧС: всего девять человек и четыре единицы техники, включая трех сотрудников МЧС и одну единицу техники. Все находившиеся на льдине были спасены, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Спасатели напомнили о серьезной опасности выхода на лед в регионе. В Астраханской области прочность ледового покрова ослаблена, особенно в местах произрастания водной растительности, кустарников и камыша. При этом надевать спасательный жилет при выходе на лед необходимо.