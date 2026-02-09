Эталон расхождений

Правительство хочет сохранить возможность использовать котировки агентства Argus для расчета нефтяных налогов. Соответствующие поправки подготовлены к закону, по которому с 1 марта запрещается иностранным компаниям формировать ценовые индексы. Российскими индикаторами могут быть недовольны крупные нефтекомпании.

В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus. Об этом “Ъ” рассказали источники, знакомые с ситуацией. Закон запрещает проведение исследований товарных рынков, в том числе формирование ценовых индикаторов, для иностранных лиц и российских компаний с иностранным участием от 20%.

По словам источников “Ъ”, Argus осенью 2025 года проинформировало Минфин о невозможности продолжать работу в России в полном объеме с марта 2026 года из-за этого закона. О письме агентства также сообщает Financial Times. По данным “Ъ”, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве. По словам источника “Ъ”, внести поправки на рассмотрение в Госдуму поручил премьер Михаил Мишустин. В Минфине комментарий не предоставили, “Ъ” направил запрос в Argus.

Котировки Argus используются в России в том числе для расчета налогов на добычу полезных ископаемых, а также топливного демпфера. Принятые в 2023 году поправки к Налоговому кодексу предполагали использование внебиржевого индекса Петербургской биржи в качестве эталона цены на нефть в российских портах с 2024 года. Впоследствии Минфин перенес переход на биржевые индексы на 2025 год.

В начале 2025 года на базе биржи было создано Национальное биржевое агентство (НБА). Источниками информации для расчета индексов, говорил президент биржи Игорь Артемьев, выступают данные ликвидных биржевых торгов, а также информация по внебиржевым рынкам, которые регистрируются на площадке. Тогда биржа предложила использовать свои индексы для расчета нефтяных налогов, но получила отказ от Минфина.

По данным “Ъ”, крупнейшие российские нефтекомпании выражают озабоченность качеством работы НБА, в частности, указывая на отсутствие корректной методики расчета цен на Urals для налоговых целей. Собеседники “Ъ” указывают на отсутствие в обзорах НБА экспортных котировок и репрезентативных данных по внебиржевым сделкам.

На Петербургской бирже сообщили “Ъ”, что на площадке создана вся инфраструктура для расчета и формирования ценовых индикаторов на основные группы сырьевых товаров. Так, в рамках реализации приказов ФАС, предусматривающих использование индексов биржи в расчетах налогов на отдельные виды угля и минеральных удобрений, сформированы методики их расчета, запуск планируется в скором времени. Внебиржевые индексы, продолжает представитель биржи, успешно используются в расчете экспортных пошлин на зерно. “Ъ” направил запрос главному акционеру биржи — «Роснефти» и другим нефтекомпаниям.

С 2023 года в РФ также работает Центр ценовых индексов (ЦЦИ), основанный на базе аналитического департамента Газпромбанка. Агентство использует стандартную для рынка методологию, собирая сведения о скидках участников рынка и вычитая их из стоимости эталонов, отмечает гендиректор ЦЦИ Наталья Порохова. По ее словам, в 2026 году стоит задача начать сбор данных о ценах сделок по сорту ESPO в Козьмино, что позволит формировать стоимость российского сырья без привязки к мировым эталонам.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что рынок воспринимает НБА скорее как инфраструктуру, настройка которой еще продолжается. А для налоговых целей, по его словам, критично, чтобы методология была формализована, стабильно воспроизводима и проходила независимый аудит. По мнению господина Касаткина, частичный переход на российские индексы возможен на фоне давления на ИТ-контур, но отказаться от международных получится только при доказанной репрезентативности методики.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел