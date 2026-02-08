Главу управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области намерены уволить

По итогам внутренней проверки Росимущество приняло решение об увольнении руководителя Межрегионального территориального управления ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Росимуществу.

По словам собеседника агентства, проверка была инициирована центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В ходе проверки «выявлены серьезные недостатки в организации работы территориального управления».

Андрей Васильев