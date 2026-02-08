«Единая Россия» выдвинет на выборы-2026 рекордное число участников СВО

Число участников специальной военной операции, выдвинутых «Единой Россией» (ЕР) на выборах 2026 года, может превысить показатели 2025 года, когда от партии баллотировался 951 участник СВО. Об этом сообщил ТАСС источник в ЕР.

В 2025 году депутатские мандаты от ЕР получили 890 участников СВО. Это число существенно превысило показатели 2024 года, когда были избраны 304 из 380 выдвинутых партией ветеранов. «Выборы в Госдуму и количество кампаний в региональные заксобрания в 2026 году значительно превышают показатели 2025 года, следовательно, и число кандидатов—участников СВО будет больше»,— пояснил собеседник ТАСС.

В партии также напомнили, что ключевым элементом выдвижения кандидатов остается процедура предварительного голосования. В 2024–2025 годах для участников СВО действовали специальные условия, включая 25-процентную надбавку к результатам праймериз и упрощенную процедуру подачи документов и ведения кампании. Аналогичная надбавка, как ранее сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, будет применяться и в ходе предварительного голосования-2026.

Другой источник в партии отметил, что подобный подход доказал свою эффективность и является важным сигналом поддержки ветеранов. При этом случаи побед исключительно за счет дополнительного бонуса, по его словам, носят единичный характер, поскольку участники СВО «и без того пользуются высоким общественным авторитетом».

