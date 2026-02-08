«Парма» уверено победила в Нижнем Новгороде

В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» обыграла «Пари Нижний Новгород». Гости победили со счетом 62:87. Лучшим игроком матча стал американский центровой пермяков Террелл Картер, в активе которого 13 очков, 13 подборов, две передачи, два перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

Пермская команда имеет в активе 16 побед при 10 поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.