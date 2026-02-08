Авария оставила без тепла 20 многоэтажных домов в центре Ростова

В Ленинском районе Ростова-на-Дону вышла из строя теплотрасса, и 20 многоквартирных домов остались без отопления. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дефекты нашли на магистрали по переулку Соборному, в границах улиц Пушкинская, Максима Горького, части Тельмана и самого Соборного. Авария затронула дома высотой от четырех до девяти этажей, где проживает несколько тысяч человек, включая семьи с детьми и пенсионеров. ООО «Ростовские тепловые сети» ведет ремонт: бригады вскрыли асфальт, локализовали порыв и начали сварку. Компания обещает завершить работы до конца сегодняшних суток, чтобы вернуть тепло к вечернему пику.

Министр уточнила, что специалисты сразу остановили подачу теплоносителя, чтобы избежать затопления квартала и дальнейших повреждений. По ее словам, температура воздуха в домах сейчас держится выше критических 12 градусов в жилых помещениях, но жители уже жалуются на холод в квартирах. Управляющие компании раздают обогреватели и организуют пункты тепла в ближайших школах и клубах района.

Инцидент вписывается в серию коммунальных сбоев нынешнего отопительного сезона 2025–2026 годов. 27 ноября в том же Ленинском районе из-за дефекта на переулке Халтуринском отключили тепло в 20 домах по периметру Доломановского, Пушкинской и Халтуринского — тогда восстановили подачу к 20:00. 10 декабря порыв на Пушкинской оставил без отопления 23 многоэтажки, а мэрия дала сутки на устранение. В январе зафиксировали отключение 39 домов из-за аварии на другой трассе.

Зимой 2025 года в Ростове прокатилась волна крупных инцидентов: 14 декабря без тепла и горячей воды остались более 1400 домов из-за сбоя на ТЭЦ. Эксперты связывают частые порывы с износом сетей — до 60% трубопроводов в центре города эксплуатируют по 30–50 лет. «Ростовские тепловые сети» ежегодно меняют по 15–20 км трасс, но аварийный фонд требует 100 млрд руб. на полную замену.

После декабрьских ЧП губернатор Василий Голубев поручил выделить дополнительные 2 млрд руб. на модернизацию ростовских теплосетей в 2026 году. Приоритет отдают центру, где плотность населения достигает 10 тыс. человек на квадратный километр, а отключения вызывают социальный резонанс. МинЖКХ обещает перерасчет за отопление, если температура упадет ниже 18 градусов в жилых комнатах — норма по СанПиН.

Станислав Маслаков