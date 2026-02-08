Роспотребнадзор призвал не есть сырые фрукты в странах, где выявлен вирус Нипах

Роспотребнадзор призвал российских туристов воздержаться от употребления сырых фруктов и свежевыжатых соков в регионах, где зафиксирован вирус Нипах. Ведомство опубликовало в Telegram предупреждение, в котором отмечается, что опасность исходит от продуктов, не прошедших термическую обработку и контактировавших с летучими мышами — основными переносчиками инфекции.

Особенно опасны сырые соки, в том числе пальмовый сок. Роспотребнадзор настаивает на тщательной гигиене и рекомендует тщательно мыть любые фрукты перед употреблением. Кроме того, туристам советуют держаться подальше от свиней и других животных в очагах инфекции, избегать контакта с пометом и больными особями, а также не посещать свинофермы и рынки живых животных.

Известно, что вирус Нипах распространен в Камбодже, Индонезии, Филиппинах, Таиланде, Гане и Мадагаскаре. Человек может заразиться через загрязненные слюной или экскрементами животных плоды, например финики и манго. Ранее в Бангладеш зарегистрирована первая жертва вируса, предположительно заразившаяся через сырой пальмовый сок.

В России случаев заражения вирусом Нипах не зафиксировано. Для контроля за здоровьем прибывающих действует система «Периметр», способная в реальном времени выявлять пациентов с признаками болезни. В стране имеется достаточный запас тест-систем для точной и быстрой лабораторной диагностики.