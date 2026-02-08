Ульяновские ученые создали инсулиновую помпу на замену зарубежных аналогов

Представители передовой инженерной школы «ФармИнжиниринг» при УлГУ разработали и создали инсулиновую помпу, которая может заменить зарубежные аналоги, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

В правительстве региона отмечают, что создание медицинских приборов — одно из направлений школы. Также здесь занимаются разработкой современных фармпрепаратов. Для развития школы губернатору Алексею Русских удалось заручиться федеральной поддержкой, подчеркивают в облправительстве.

Передовая инженерная школа «ФармИнжиниринг» является структурным подразделением Ульяновского государственного университета. Создана в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Создана в партнерстве с московскими компаниями «Тестген» (компания создана в 2015 году в Ульяновске и до недавнего времени работала в ульяновском Наноцентре) и «Фарматом», которые занимаются разработкой и производством продуктов в области прецизионной диагностики и терапии онкозаболеваний.

Инсулиновая помпа — программируемое электронное устройство, которое, исходя из состояния пациента и по заданной программе вводит в организм инсулин и помогает контролировать уровень сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом. Стоимость инсулиновой помпы западных производителей, по данным маркетплейсов, составляет в зависимости от типа и модификации от 100 тыс. руб. до 245 тыс. руб.

Ульяновские разработчики инсулиновой помпы намерены добиться полного замещения зарубежных аналогов на российскую технологию.

