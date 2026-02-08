Reuters: банк UBS обслуживал счета Гилейн Максвелл даже после ареста Эпштейна

Швейцарский банк UBS в 2014 году открыл у себя счет для Гилейн Максвелл, сообщницы американского финансиста Джеффри Эпштейна. Это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как банк JP Morgan Chase отказался обслуживать счета самого Эпштейна.

Как сообщает Reuters со ссылкой на обнародованные файлы Эпштейна, UBS обслуживал счета Максвелл в общей сложности на $19 млн вплоть до ее ареста в 2020 году по обвинению в пособничестве в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В файлах содержатся тексты электронных писем и банковские выписки. По ним видно, что UBS обслуживал личный и корпоративные счета Максвелл с наличными, акциями и инвестициями в хедж-фонды. К Максвелл были прикреплены два менеджера, которые помогали ей с переводами миллионных сумм и заботились, чтобы она получала преимущества, положенные богатым клиентам UBS.

Так, в 2016 году UBS осуществил по ее просьбе перевод $2,5 млн Скотту Борджерсону, на тот момент ее супругу. А в июле 2019 года, уже после ареста Эпштейна, UBS перевел $130 тыс. с одного ее счета на другой. Швейцарский банк продолжал работать с Максвелл, несмотря на то, что с 2008 года было известно о ее близких отношениях с Эпштейном, об этом сообщали разные СМИ.

Reuters не удалось получить комментарии по поводу этой ситуации ни у UBS, который отказался отвечать на запрос, ни у адвоката Максвелл, который не ответил, ни у JP Morgan Chase, который не захотел пояснить, почему в свое время закрыл счета Максвелл.

Алена Миклашевская