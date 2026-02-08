Reuters: банк UBS обслуживал счета Гилейн Максвелл даже после ареста Эпштейна
Швейцарский банк UBS в 2014 году открыл у себя счет для Гилейн Максвелл, сообщницы американского финансиста Джеффри Эпштейна. Это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как банк JP Morgan Chase отказался обслуживать счета самого Эпштейна.
Фото: U.S. Department of Justice / AP
Как сообщает Reuters со ссылкой на обнародованные файлы Эпштейна, UBS обслуживал счета Максвелл в общей сложности на $19 млн вплоть до ее ареста в 2020 году по обвинению в пособничестве в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
В файлах содержатся тексты электронных писем и банковские выписки. По ним видно, что UBS обслуживал личный и корпоративные счета Максвелл с наличными, акциями и инвестициями в хедж-фонды. К Максвелл были прикреплены два менеджера, которые помогали ей с переводами миллионных сумм и заботились, чтобы она получала преимущества, положенные богатым клиентам UBS.
Так, в 2016 году UBS осуществил по ее просьбе перевод $2,5 млн Скотту Борджерсону, на тот момент ее супругу. А в июле 2019 года, уже после ареста Эпштейна, UBS перевел $130 тыс. с одного ее счета на другой. Швейцарский банк продолжал работать с Максвелл, несмотря на то, что с 2008 года было известно о ее близких отношениях с Эпштейном, об этом сообщали разные СМИ.
Reuters не удалось получить комментарии по поводу этой ситуации ни у UBS, который отказался отвечать на запрос, ни у адвоката Максвелл, который не ответил, ни у JP Morgan Chase, который не захотел пояснить, почему в свое время закрыл счета Максвелл.