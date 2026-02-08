В Госдуме рассказали о повышении платы за воду без счетчика вдвое

В России с начала года вдвое увеличился повышающий коэффициент при оплате холодной воды для жильцов без приборов учета. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил ТАСС, что тариф вырос с 1,5 до 3. Такая мера была принята правительством для борьбы с мошенническими схемами.

Депутат пояснил, что при отсутствии счетчиков фактический расход воды в квартирах может превышать нормы в десятки раз. Значительная часть таких случаев приходится на арендованные помещения, где прописан один человек, а фактически проживают несколько. Это приводит к тому, что жильцы платят за меньшее потребление, чем фактически происходит.

Повышающий коэффициент стал действенным инструментом регулирования, добавил господин Колунов. После его внедрения в Москве уровень оснащенности счетчиками достиг 90%. Теперь этот опыт планируется масштабировать на всю территорию страны.