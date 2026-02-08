Правящий блок Японии получил большинство мест в нижней палате парламента

Правящая коалиция Японии, включающая Либерально-демократическую партию (ЛДП) под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и «Общество обновления Японии», получила большинство мест в нижней палате парламента. Об этом сообщает агентство «Киодо». Парламентские выборы закончились в 20:00 (14:00 мск).

Подсчет голосов еще не завершился. По предварительным результатам, у правящей коалиции 264 из 465 мест в парламенте. По прогнозам NHK, всего правящий блок получит как минимум 310 мест, то есть две трети мандатов. До выборов у ЛДП было 198 мандатов, а у «Общества обновления Японии» — 34, что в сумме составляло 232 места.

«Члены кабинета министров — это люди, которых я выбрала с уверенностью, и никаких существенных изменений не планируется»,— сказала госпожа Такаити после завершения голосования (цитата по «Йомиури»).

В октябре Санаэ Такаити была избрана 104-м премьер-министром Японии и стала первой женщиной в стране на этом посту. Она заявляла, что уйдет в отставку, если ее коалиция не сможет получить большинство в нижней палате парламента. Квалифицированное большинство в две трети даст правящей коалиции возможность преодолевать вето верхней палаты и инициировать поправки в конституцию, которые потребуют такого же одобрения и последующего референдума.