Топ лучших автомобилей 2026 года впервые составили из гибридов и электромобилей

Американский журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг лучших автомобилей года. Как отмечают составители, в рейтинге 2026 года впервые все автомобили являются либо гибридными (или доступными в таком варианте), либо электромобилями.

Топ-10 лучших автомобилей 2026 года составлен из победителей в десяти категориях — компактный автомобиль, где в этом году победила Honda Civic/Hybrid; среднеразмерный автомобиль (Toyota Camry/Hybrid); субкомпактный SUV (Subaru Crosstrek/Hybrid); компактный SUV (Subaru Forester/Hybrid); среднеразмерный SUV (Toyota Grand Highlander/Hybrid); люксовый компактный SUV (Lexus NX/Hybrid), люксовый среднеразмерный SUV (BMW X5/Hybrid); компактный пикап (Ford Maverick/Hybrid); полноразмерный пикап (Ford F–150/Hybrid); лучший полностью электрический автомобиль (Tesla Model Y).

Журнал Consumer Reports также опубликовал список 12 наиболее ненадежных электромобилей. В него вошли модели, которые чаще других испытывают не только традиционные для всех автомобилей проблемы с подвеской, тормозами, поломками до истечения гарантии и пр., но и с подзарядкой, работой батареи и т. п. В числе таких ненадежных моделей упомянуты Lucid Air, Rivian R1S, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, Hyundai Ioniq 9, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Kia EV9, Honda Prologue, Genesis GV60, Rivian R1T, Chevrolet Blazer EV.

Евгений Хвостик