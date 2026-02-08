Под Саратовом найдено тело 15-летнего подростка, пропавшего 5 февраля

В 7 км от села Ревино Красноармейского района Саратовской области обнаружили тело 15-летнего Султана Мелолю, пропавшего без вести 5 февраля этого года. Видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. На месте работают правоохранители, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти подростка. Установлено, что три дня назад юноша 2010 года рождения ушел из дома в селе Привольном Ровенского района в дневное время. С тех пор его местоположение было неизвестно. Расстояние между селами Ревино и Привольное составляет около 15 км по прямой, их разделяет Волга.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Саратовской области разыскивают Султана Мелолю. В региональном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что подростка искали 180 человек из Саратовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Москвы. Для поисков применялись беспилотники и снегоходы, на которых осмотрели лесопосадки, обочины и береговую линию.

Марина Окорокова