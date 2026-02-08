Боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

Концерн «Калашников» запустит в серийное производство новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ». Об этом сообщил представитель концерна на международной выставке вооружений World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.

«Концерн “Калашников” осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса “Рус-ПЭ” на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения. Мы считаем, что сейчас самое время презентовать это изделие для наших заказчиков»,— заявил представитель компании (цитата по ТАСС).

По его словам, «Рус-ПЭ» является первой отечественной переносной разведывательно-ударной системой такого класса: весь комплект может переноситься одним военнослужащим. Для применения боеприпаса не требуется дополнительный транспорт или специальная инфраструктура — после обнаружения цели оператор устанавливает пусковую установку и производит запуск.

Система предназначена для круглосуточного применения и способна работать при температурах от 40 до +50 градусов. «Рус-ПЭ» рассчитан на высокоточное поражение одиночных неподвижных и движущихся целей. Боеприпас запускается из носимого транспортно-пускового контейнера с использованием пневматического старта и может применяться в полностью автономном режиме. В процессе обнаружения и идентификации целей используются алгоритмы искусственного интеллекта.