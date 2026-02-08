Пермский лыжник занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Лыжник из Перми Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км + 10 км) — дисциплине, открывавшей мужскую программу лыжных гонок на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клэбо. Победитель преодолел дистанцию за 41 минуту 11 секунд. Серебро взял француз Матис Делож, отставший на две секунды. Бронзовым призером стал норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет (+2,1). Господин Коростелев финишировал на 3,6 секунды позднее победителя.

Савелий Коростелев

Фото: Федерация лыжных гонок России

Савелий Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми в семье лыжницы Натальи Коростелевой, бронзовой медалистки Олимпиады-2010, и экс-лыжника и биатлониста, участника Олимпиады-2006 в Турине, двукратного чемпиона России Павла Коростелева (Верещагина). Господин Коростелев двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России, многократный чемпион России, мастер спорта. Ныне выступает за Татарстан.