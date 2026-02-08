В Саратове ждет снос более 500 незаконных уличных объектов

В Саратове планируют демонтировать более 500 незаконных объектов, включая гаражи, торговые точки и рекламные конструкции. С начала 2026 года снесено 60 объектов, сообщил глава города Михаил Исаев.

В ходе совещания с заместителями глав районных администраций и представителями комитета муниципального контроля господин Исаев обсудил ход и перспективы реализации программы. В ближайшее время предстоит убрать 374 гаража, 88 нестационарных торговых объектов и 40 рекламных конструкций.

По ряду рекламных объектов ведутся судебные разбирательства. Главной задачей для районных администраций и комитета контроля является систематическое выявление и демонтаж незаконных сооружений. Районам поручено активизировать действия в этом направлении, включая взаимодействие с комитетом.

Марина Окорокова