Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с призывом к лидерам Европейского союза начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит портал TN.CZ, отмечая смену риторики одного из европейских политиков.

Господин Бабиш отметил, что ранее попытки вести диалог с Москвой жестко осуждались, приведя в пример визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Премьер подчеркнул, что восстановление прямого контакта с Москвой является необходимым условием для прекращения огня.

При этом Премьер Чехии высказал сомнения, что Европа справится с ролью миротворца самостоятельно. Ключевым игроком в этом процессе господин Бабиш назвал президента США Дональда Трампа, отметив, что без участия Вашингтона переговоры будут неэффективны.

По словам господина Бабиша, весной 2022 года был упущен шанс на мирное решение конфликта, который был сорван вмешательством внешних сил. Он подчеркнул, что сейчас в Европе растет усталость от затяжного кризиса и поддержка идеи переговоров с Россией.