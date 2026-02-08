Авария на Вокзальной в Балакове оставила дома без тепла и ГВС

В квартирах Балакова наблюдаются перебои с горячей водой и отоплением. Причиной стал дефект трубопровода на ул. Вокзальной, сообщили в пресс-службе саратовского филиала «Т Плюс». Ремонтные бригады уже устраняют повреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на Вокзальной оставила квартиры в Балакове без отопления и ГВС

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Авария на Вокзальной оставила квартиры в Балакове без отопления и ГВС

«Наши специалисты зафиксировали дефект трубопровода на улице Вокзальной. Из-за этого в городской системе теплоснабжения временно снизилось давление. В результате в квартирах жителей остыли батареи и пропала горячая вода», — говорится в сообщении.

Поврежденный участок отключили и перевели тепловую нагрузку на другую сеть. После ремонта начнется постепенный подъем давления, и параметры тепла вернутся к нормативным значениям.

Ситуация находится под строгим контролем технических служб.

Марина Окорокова