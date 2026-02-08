Осужденного за сокрытие 120 млн рублей владельца пермской фирмы признали банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал пермского бизнесмена Григория Неясова несостоятельным и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. С этим требованием ранее обратилось АО «Альфа-Банк». Согласно материалам дела, сумма требований финансовой организации составила 79,9 млн руб. Среди кредиторов господина Неясова также числятся ПАО «Банк ПСБ», ПАО Банк ВТБ, а также межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В августе прошлого года господин Неясов был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет в особо крупном размере). Приговором Соликамского горсуда ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года с лишением на год права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество фигуранта был наложен арест.

Согласно Rusprofile, Григорий Неясов является учредителем девяти организаций. Одна из них — ООО «Торговый дом» — также находится в процессе банкротства.