В Саратовской области возбудили дело после пропажи подростка

В Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 15-летнего мальчика из села Привольное Ровенского района. Мальчик ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

Следственный комитет по городу Энгельс возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Это стандартная практика при пропаже несовершеннолетних, которая позволяет мобилизовать максимум сил и средств для поиска и тщательного расследования всех обстоятельств.

Поисками занимаются полиция, следователи, местные жители, волонтеры из семи регионов России, а также спасатели и сотрудники МЧС. Используются дроны, снегоходы и другая техника для обследования улиц, чердаков, подвалов и прилегающих территорий.

Следователи опрашивают родственников, друзей и знакомых подростка, пытаясь выяснить его возможное местонахождение и причины ухода из дома. По информации регионального МВД, мальчик был одет в черную одежду в день исчезновения.