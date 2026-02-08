В казанской гимназии частично обрушилась крыша

В ночь на 8 февраля в Казани из-за обильного снегопада частично обрушилась кровля гимназии №27 с татарским языком обучения имени Хади Такташа на улице Назарбаева. Площадь обрушения составила 12 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в управлении образования Казани.

Отопительная система, электроснабжение, инженерные коммуникации и кабинеты не повреждены. Утром на место выехала оперативная группа во главе с руководителем исполкома Рустемом Гафаровым. Как отметили в пресс-службе, поставлена задача максимально оперативно восстановить кровлю.

Здание построено в 1962 году и является объектом культурного наследия. Капитальный ремонт проводился в 2012 году.

Анар Зейналов