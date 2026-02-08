Глава Мюнхенской конференции предупредил об угрозе для Европы в случае мира на Украине

Россия после возможного перемирия на Украине сможет беспрепятственно продолжить наращивание военной мощи, а риски для стран НАТО на восточном фланге усилятся. Об этом газете Der Tagesspiegel заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, боевые действия на Украине напрямую связаны с безопасностью Европы. «Сегодня Украина защищает Европу, а не только свою территорию. Поэтому наша поддержка — это не благотворительность, а в конечном счете вопрос нашей собственной безопасности, безопасности Европы», — подчеркнул господин Ишингер.

Отвечая на вопрос о вероятности дальнейших действий Москвы против восточного фланга НАТО, он выразил мнение, что президент России Владимир Путин добивается сокращения американского военного присутствия в Европе. «Мы знаем цель Путина. Он сам это записал. Он хочет восстановить положение дел, господствовавшее до 1997 года. Тогда НАТО начало включать в свой состав Польшу, Чехию и Венгрию, а затем и другие государства. Путин хочет, чтобы американцы убрались из Европы, он преследует старую советскую цель. Мы должны относиться ко всему этому серьезно, а не притворяться, что это всего лишь интеллектуальные игры», — заявил глава конференции.

7 февраля о нарастающей милитаризации Европы заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Бельгии Денис Гончар. По его словам, власти стран ЕС готовят общественное мнение к возможному военному противостоянию с Москвой.