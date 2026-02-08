Новая сцена пермского «Театра-Театра» откроется в марте

2 марта в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12б, состоится технический запуск новой сцены пермского «Театра-Театра», специализирующейся на спектаклях для подростков и молодежи. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, сцена получила название «Твой Молодежный Театр» (ТМТ). Его главным режиссером стал Марк Букин. С 2016 по 2021 год он был артистом ТТ.

Фото: пресс-служба «Театра-Театра»

«ТМТ задуман как уникальная театральная площадка, где подростки смогут не только смотреть спектакли по произведениям школьной программы и современной драматургии, но и активно участвовать в творческом процессе: обсуждениях, лабораториях и образовательных проектах», — подчеркнули в пресс-службе.

Строительство молодежной сцены театра началось в 2025 году. В числе будущих премьер: спектакли «Хокинг», «Недоросль. Дневник Митрофана», «Мцыри», «Каштанка» и «Покрышки». Также в репертуар новой сцены войдут спектакли-участники проекта «Театр – в школы» по произведениям школьной программы: «Пиковая дама», «Кентервильское привидение» и «Белые ночи».