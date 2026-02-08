Терять — так триллионы

Первая неделя февраля ознаменовалась новым обвалом на крипторынке: к 6 февраля курс биткойна обвалился до $60,1 тыс., что привело к массовому оттоку средств ETF-фондов из криптовалюты. Однако в выходные дни инвесторам удалось удержать котировки биткойна и вернуть его стоимость выше $70 тыс. В период максимальной волатильности принудительные закрытия позиций инвесторов составили более $350 млрд, а крупнейшие корпоративные держатели биткойна понесли многомиллиардные убытки.

В ходе торгов в выходные дни инвесторам удалось удержать стоимость биткойна выше $70 тыс. после одного из крупнейших обвалов курса ведущей валюты. Согласно данным Investing.com, 6 февраля курс биткойна (ВТС) обвалился до $60,1 тыс., подешевев более чем в два раза относительно своей максимальной стоимости, зафиксированной осенью 2025 года. Однако после этого стоимость монеты начала уверенно идти вверх и к вечеру 8 февраля (17:00 мск) закрепилась на уровне $71 тыс. Курс Ethereum (ЕТН) был сопоставим с изменениями цены биткойна: 6 февраля его цена падала до $1,75 тыс., однако к вечеру 8 февраля смогла достичь $2,1 тыс.

При этом, хоть курсам биткойна и эфира удалось избежать дальнейшего провала и начать рост, с начала февраля крупные ETF-фонды стремились выводить средства из криптовалют.

За 2–8 февраля, по данным Coinmarketcap.com, отток средств фондов из биткойна составил около $350 млрд, притом что с начала года суммарные оттоки средств фондов ВТС превысили $1,6 трлн.

Вывод средств из фондов ETF с начала февраля составил около $170 млн.

По данным TradingView.com, капитализация биткойна к 8 февраля снизилась до уровня $1,43 трлн, а 6 февраля, в день рекордного падения курса ВТС, и вовсе опускалась до $1,2 трлн, тогда как в начале месяца превышала $1,58 трлн, а в начале года — $1,75 трлн. Это сопоставимо с общим снижением капитализации крипторынка, которая, согласно данным Coingecko, с начала года снизилась на треть, до $2,44 трлн.

Как указывает основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов, своего пика волатильность торгов на крипторынке достигла именно 6 февраля, в пиковый период падения курса ВТС.

Согласно данным Coinglass.com, только за эти два дня объем ликвидированных позиций на всем крипторынке составил более $3,2 млрд, 75% из их объема пришлось на длинные позиции. При этом объем ликвидации позиций в ВТС за эти два дня составил более $1,82 млрд.

«Основная часть длинных позиций закрывалась при стоимости биткойна в $70–67 тыс., а также $63–62 тыс., при цене выше $67 тыс. ликвидировались короткие позиции»,— указывает господин Абясов. При этом основными продавцами валюты стали «крупные инвестиционные фонды и государства», тогда как частные инвесторы «существенно нарастили покупки на фоне снижения стоимости монеты», указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 1 октября 2019 года: «Курс криптовалют — это такие качели, и конечно, люди, которые вошли в криптовалюту на пике стоимости, сейчас потеряли очень много.

На фоне очередного падения стоимости ВТС крупнейшие игроки крипторынка зафиксировали значительные убытки. Крупный корпоративный держатель биткойнов Strategy, которая, по данным BitcoinTreasuries.net, владеет 713,5 тыс. биткойнов, «потеряла около $6–12 млрд, при средней цене покупки биткойна около $76 тыс.», указывает директор по коммуникациям EXMO.me Михаил Смирнов.

Цена акций Strategy (MSTR), согласно данным Investing.com, к 6 февраля снизилась до $104,1 — минимальных показателей с августа 2024 года.

«Сейчас основным бизнесом компании является покупка биткойнов путем выпуска дешевых облигаций с невысоким купоном, а также выпуска привилегированных акций,— указывает Руфат Абясов.— При этом на сегодняшний день балансовая стоимость компании Strategy ниже, чем ее активы в биткойне, поэтому крупным инвесторам сейчас выгоднее вкладываться непосредственно в криптовалюту, чем в акции подобных компаний».

Говорить о том, что биткойн вновь начнет дорожать, пока рано, считают участники рынка. По оценке Михаила Смирнова, устойчивый рост стоимости валюты за счет возврата крупных институциональных инвесторов может начаться, если курсу биткойна удастся закрепиться выше $70–77 тыс. При этом возобновление притоков средств со стороны фондов 6 февраля может свидетельствовать о стабилизации настроений на рынке цифровых валют, указывает господин Смирнов.

Андрей Ковалев