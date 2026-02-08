Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спасительные звуки вальса

Почему фигуристу Петру Гуменнику пришлось менять программу для Олимпиады

Российскому фигуристу пришлось менять сценарий для выступления на зимних Играх в Милане за два дня до соревнований. Международный олимпийский комитет не одобрил Петру Гуменнику музыку для короткой программы из-за авторских прав: спортсмен должен был выступать под саундтрек из фильма «Парфюмер». Как сообщают СМИ, о том, что Гуменнику не согласовали трек, команда узнала перед вылетом в Италию. Атлет выйдет на лед вечером 10 февраля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как заявила тренер Вероника Дайнеко, ее подопечный выступит под «Вальс 1805» (Waltz 1805) из фильма «Онегин» композитора и скрипача Эдгара Акопяна. Такие изменения могут сказаться на тренировках атлета, считает фигурист и бронзовый призер чемпионата мира Александр Энберт:

«За это время с нуля поставить новую программу уровня олимпийской невозможно. Можно как-то поменять то, что было запланировано, или использовать тему прошлогоднего выступления, оставить заходы, найти похожую музыку с такими же акцентами, чтобы особо не трогать творческую составляющую программы. Но в любом случае сейчас вместо обычной подготовки и тренировок по плану спортсмену и его команде выпала какая-то экстренная работа.

Сложно сказать, почему это случилось за два дня. Одно дело — на турнирах ISU кататься, а другое — на Олимпиаде, потому что в этом случае уже Международный олимпийский комитет тоже является стороной проведения соревнований, и появляются какие-то дополнительные согласования.

Проблема авторских прав в фигурном катании стоит остро, и многие спортсмены тоже меняли из-за этого программы.

Зная об этом, какие-то атлеты просили композиторов написать музыку для выступлений, чтобы права принадлежали им и они бы не сталкивались с такими неудобствами. Такой процесс трансформации фигурное катание сейчас проходит».

Поменять композицию Селин Дион на более популярную за несколько дней до Олимпиады пришлось бельгийской фигуристке Луне Хендрикс. В аналогичной ситуации оказался испанский одиночник Томас-Льоренс Гуарино Сабате, который планировал кататься под музыку из мультфильма «Миньоны». Однако из-за публичной огласки компания Universal пересмотрела свое решение.

Под саундтрек к «Парфюмеру» в Милане также выступают американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Запрет может касаться исключительно Гуменника, считает патентный поверенный, партнер юридической компании «Усков и партнеры» Михаил Родионов:

«Подобный вид использования требует достаточно раннего обращения за получением лицензии. Проверка, зондирование ситуации с правами на интересующую композицию занимают время. Кроме того, с учетом текущей ситуации могут возникнуть затруднения, связанные с оперативным получением у иностранных правообладателей лицензии. В случае, если бы эта музыка прозвучала, то ответственность понес организатор соревнований.

Даже если представить ситуацию, что спортсмен желает, чтобы эта музыка прозвучала независимо от правовых последствий, а дальше, как говорится, гори оно все синими пламенем, организатор будет этому противодействовать. Большая аудитория, очень большая территория охвата трансляциями, общение — все это усугубляет возможную ответственность.

Возможно, здесь есть просто противодействие со стороны соответствующего правообладателя, чтобы именно его произведение и фонограмма звучали в выступлении русского фигуриста. Здесь нужно с сожалением отметить, что правообладатель здесь в своем праве, и преодолеть эту волю достаточно затруднительно, если только при содействии организатора. Олимпийский комитет России в каком-то очень пожарном, очень оперативном режиме может также осуществить запрос непосредственно в адрес правообладателя для того, чтобы за такой короткий срок получить согласие на использование интересующего произведения».

На фоне скандала в соцсетях болельщики запустили флешмоб и написали сотни комментариев в поддержку Гуменника на странице Международного олимпийского комитета. В МОК агентству «РИА Новости» сказали, что возникшая проблема касается исключительно фигуриста и его национальной федерацией. В Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что ответственность за согласование музыки несут сами спортсмены.

Анжела Гаплевская

