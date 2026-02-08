Четверть ижевчан будут следить за выступлениями россиян на Олимпиаде в Италии

24% жителей Ижевска планируют следить за выступлениями россиян под нейтральным флагом на XXV зимней Олимпиаде. Это следует из опроса от сервиса SuperJob. Наибольший интерес проявила молодежь в возрасте до 35 лет: 30% респондентов будут смотреть соревнования.

«Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за играми, позволил выявить спортивные предпочтения горожан. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей»,— говорят исследователи. На третьем и четвертом месте по упоминаемости — лыжные гонки и биатлон.

41% ижевчан не планируют смотреть Олимпийские игры. Опрос проводился 5-6 февраля. О количестве респондентов не сообщается.

Напомним, зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля. Россию представляют 13 спортсменов. Уроженцев Ижевска среди них нет. В программе заявлено 116 медальных дисциплин по 16 зимним видам спорта. Всего ожидается около 2,9 тыс. спортсменов из 90 государств.