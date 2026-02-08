В Самарской области пожарные дважды выезжали на тушение бань

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 18 пожаров, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщает ведомство, из 18 пожаров два произошли в частных банях: в селе в райцентре Кинель-Черкассы и в Смышляевке Волжского района. Также горел частный дом в селе Новодевичьем Шигонского района, два неэксплуатируемых строения в Самаре и одно — в Чапаевске. Один локальный пожар завершился трагедией — из-за загорания домашних вещей в квартире на площади 0,5 кв. м в Самарском районе Самары погибли мужчина 1965 года рождения и женщина, личность которой устанавливается. Еще три человека были спасены.

Сутками ранее пожарно-спасательные подразделения выезжали на пожары только семь раз. Судя по сообщениям ГУ МЧС, зимой количество пожаров значительно увеличивается в выходные дни и в сильные морозы. Как правило, чаще всего именно в выходные дни происходят пожары в банях, как это было 31 января и 1 февраля.

Андрей Васильев