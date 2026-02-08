Электроснабжение нескольких поселков в Выборгском районе восстановили после аварии

Жителям нескольких поселков в Выборгском районе Ленинградской области утром 8 февраля вернули электричество после ночного отключения. В ПАО «Россети Ленэнерго» сообщили «Фонтанке», что с 7:12 потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь на 8 февраля обращения об отсутствии света поступали на горячую линию «Ленинградской областной управляющей электросетевой компании» (ЛОЭСК) из поселков имени Калинина, Селезнево, Новинки, Брусничное, Отрадное и Раппатилы. В «Россети Ленэнерго» заявляли, что причиной стало технологическое нарушение на линии электропередачи. Ремонтные бригады выехали на место сразу после поступления сигнала, поврежденный кабель отключили и обеспечили меры безопасности.

По данным компании, к 1:00 электроснабжение более чем половины потребителей удалось восстановить по резервной схеме. В Селезнево, Харитоново и ряде других населенных пунктов подачу электроэнергии полностью возобновили с 0:09. Для социально значимых и инфраструктурных объектов задействовали резервные источники питания.

Артемий Чулков