В Свердловской области начнет «заметно» теплеть после морозов с 12 февраля

В южных районах Свердловской области мороз «окрепнет до –17°…–22°» со вторника, 10 февраля, со среды ожидается повсеместное похолодание еще на 5°, сообщили в Уральском гидрометцентре. Как пояснили синоптики, понижение температуры связано с центром циклона, который после прохождения Южного Урала «освободит место холодному антициклону» на севере Казахстана. «С 12-13 февраля на западную периферию Казахстанского антициклона начнет поступать более теплый атлантический воздух, к выходным температура заметно повысится, выпадет снег»,— добавили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 9 февраля, прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег, в отдельных районах — изморозь. Температура ночью на юге региона составит –10°...–15°, на севере — 17°...–22° (при прояснении –25°...–30°), днем — –7°…–12° (на крайнем севере –22°). Ветер будет северо-восточный, северный 2–7 м/c.

Во вторник, 10 февраля, вновь ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах прогнозируют изморозь. Температура ночью на юге составит –17°...–22°, на севере и в горах — –25°…–30°, днем — –14°...–19°. Ветер будет северной четверти 3–8 м/c.

В среду, 11 февраля, в регионе будет переменная облачность, местами — небольшой снег, в отдельных районах — изморозь. Температура ночью составит –22°...–27°, днем — –14°…–19°. Ветер будет западный 4-9 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 9 февраля, прогнозируют облачность с прояснениями, ночью умеренный снег, днем — небольшой снег. Температура в темное время суток составит –10°...–12°, в светлое — –8°...–10°. Ветер ожидается северно-восточный, северный 2–7 м/c.

Во вторник, 10 февраля, ночью будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, днем — переменная облачность без существенных осадков. Температура в темное время суток составит –17°...–19°, в светлое — –14°...–16°. Ветер будет северной четверти 3–8 м/c.

В среду, 11 февраля, в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит –22°...–24°, днем — –15°...–17°. Ветер будет западный 4-9 м/c.

Василий Алексеев