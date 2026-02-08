Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
У подозреваемого в хранении наркотиков жителя Ижевска изъяли 100 грамм марихуаны

Свыше 100 г марихуаны изъяли у жителя Ижевска, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Фото: МВД по Удмуртии

27-летнего безработного, ранее судимого местного жителя задержали около дома на улице Союзной. Он рассказал полицейским, что собрал растение возле одной из деревень в пригороде Ижевска осенью 2025 года.

На задержанного возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере (ст. 228 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.