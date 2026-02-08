Спасатели доставили на берег застрявшего на реке Каме в Удмуртии рыбака

Спасатели помогли рыбаку со сломанным мотобуксировщиком на реке Каме в Воткинском районе Удмуртии. Пострадавший находился в 4 км от берега, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) республики.

Это произошло вечером 7 февраля. «Мужчина понимал, что самостоятельно, пешком, до берега может не дойти, и вовремя попросил о помощи. Спасатели оперативно выдвинулись на снегоходе»,— говорится в сообщении.

Рыбак был обнаружен в ходе поисков, сотрудники ПСС доставили его на берег. От медицинской помощи пострадавший отказался.