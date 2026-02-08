Уральская компания приобрела автосалон в Барнауле

ООО «Авалон» приобрело здание автосалона с сервисным центром на Правобережном тракте в Барнауле. Сообщение о заключении договора купли—продажи разместил арбитражный управляющий ООО «Реал».

Торги прошли в рамках процедуры банкротства «Реала», введенной по иску московского ООО «Траст—девелопмент». Сумма сделки составила 141,5 млн руб. В лот вошли здание площадью 1,9 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка в 0,5 га, объекты инженерной инфраструктуры.

ООО «Авалон» зарегистрировано в Екатеринбурге. Компания занимается торговлей автотранспортом.

Валерий Лавский