Арктика не держит нагрузку

Грузопоток по Севморпути сократился в 2025 году на 2,3% из-за снижения в сегментах навалочных грузов, СПГ и нефти, подсчитал «Гекон». Рост показали перевозки нефтепродуктов, рудоконцентрата, газоконденсата, а также контейнерные грузы в весовом выражении. В 2026 году убедительных точек роста для грузопотока по маршруту аналитики не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Грузопоток по Севморпути (СМП) в 2025 году снизился на 0,87 млн тонн, или на 2,3% год к году, до 37,02 млн тонн, следует из анализа грузооборота портов и грузопотока арктического сегмента Трансарктического транспортного коридора (ТТК) в 2025 году главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева. Снижение в первую очередь связано с падением объемов перевозок навалочных грузов, СПГ и нефти.

Основу грузопотока по СМП составляли экспортные грузы (60%, или 22,2 млн тонн), а с точки зрения типа и происхождения — арктические нефтегазовые проекты. На долю углеводородов — СПГ (58%), нефти (21%), конденсата (4%) — приходится до 83% грузопотока СМП. Развитие поставок обеспечивают грузы «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, «Арктик СПГ-2» (находится в SND List, 60% у НОВАТЭКа) и Новопортовского месторождения «Газпром нефти», отгружаемые из порта Сабетта.

Снижение объемов перевозок СПГ (на 0,59 млн тонн, или на 2,7%), несмотря на рост отгрузок проекта «Арктик СПГ-2», объясняется плановым ремонтом на «Ямал СПГ». Плавное снижение отгрузок нефти Новопортовского месторождения обусловлено естественным истощением месторождения. Развитие Арктической зоны зависит от проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и освоения газовых месторождений на Ямале и Гыдане НОВАТЭКом и «Газпромом», которые также ориентированы на внешний рынок, отмечает Михаил Григорьев.

Объем перевозок нефтепродуктов по СМП увеличился на 43%, до 1,27 млн тонн, газоконденсата — на 17%, до 1,55 млн тонн. Перевозки генеральных грузов, в которые включают продукцию «Норникеля», остались практически на прошлогоднем уровне, сократившись на 2,2%, до 3,91 млн тонн. В конце 2024 года «Норникель» анонсировал увеличение перевозок собственных грузов с 1,6 млн до 3 млн тонн в год к 2028–2030 годам.

Более чем в 2,5 раза, до 0,41 млн тонн, сократились перевозки навалочных грузов. В частности, на 30,9%, до 413 тыс. тонн, снизились отгрузки угля. Основные грузопотоки угля идут через Мурманск, в небольшом количестве — через Анадырь. Как следует из статистики «Морцентр-ТЭК», грузооборот порта Мурманск по углю в 2025 году сократился на 29,1%, до 8,7 млн тонн. Основной объем приходился на Мурманский морской торговый порт (ММТП), где перевалка снизилась на 37,8%, до 7,6 млн тонн, и МТП Лавна, отгрузивший 1 млн тонн (нет статистики для сравнения). Порт Анадырь нарастил отгрузку угля на 20%, до 1,34 млн тонн.

В 13,5 раза, до 365 тыс. тонн, вырос грузопоток по рудоконцентрату. Как пояснил “Ъ” коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук, в 2025 году порт отправил по СМП в Китай два судна класса Capesize с железорудным концентратом, добытым в Мурманской области. Общий объем составил 330 тыс. тонн. «В 2026 году надеемся на более высокие показатели, но о конкретных планах говорить пока рано»,— отметил господин Яковчук. Он добавил, что сейчас основной упор ММТП делает на Capesize — самые оптимальные суда для СМП: они обеспечивают максимальную загрузку (до 180 тыс. тонн) и минимизируют логистические издержки и ускоряют доставку в Азию на 10–14 дней по сравнению с Суэцким каналом.

По словам Владислава Яковчука, ММТП в 2025 году создал специализированный контейнерный терминал, под который идет оборудование портового района. Михаил Григорьев отмечает, что за летне-осеннюю навигацию 2025 года, связанную с перевозками грузов в контейнерах (1 августа — 20 октября), совершено 17 рейсов, перевезена 321 тыс. тонн. По сравнению с 2024 годом объем перевозок увеличился на 135 тыс. тонн, хотя число рейсов осталось прежним. При этом, отмечает господин Григорьев, если в 2024 году внешнеторговый поток был практически симметричен (на экспорт ушло 83 тыс. тонн, на импорт — 94 тыс. тонн), то в 2025 году в экспорте вывезено 216 тыс. тонн, в 2,5 раза больше, чем ввезено в импорте (85 тыс. тонн). Спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов на ВЭФ-2025 говорил о росте перевозок контейнерных грузов на СМП на 20% по итогам восьми месяцев 2025 года.

В арктическом сегменте ТТК общий грузооборот морских терминалов составил 91,7 млн тонн, отмечается в исследовании «Гекона», из которых 83%, или 73 млн тонн, пришлось на Мурманск и Сабетту. Сверх грузооборота морских портов Арктического бассейна (по данным «Морцентр-ТЭК», 87,1 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем годом ранее) в этой статистике учитываются порты Мезень, Диксон и отгрузки нефти с МЛСП «Приразломная». Наибольший вклад в сокращение грузооборота в Арктическом бассейне, по данным «Морцентр-ТЭК», внесли порт Мурманск из-за снижения отгрузок угля и минеральных удобрений на 4,3 млн тонн и наливных грузов на 0,7 млн тонн и порт Варандей, где перевалка наливных грузов упала на 0,5 млн тонн. Грузооборот портов СМП составил 32,5 млн тон, из которых 29,1 млн тонн, или более 90%, приходится на порт Сабетта, сообщается в исследовании «Гекона».

Михаил Григорьев полагает, что в 2026 году объемы перевозок по СМП не превысят уровень 2025 года: источников роста по-прежнему нет. «Экспортная ориентированность грузопотока ТТК требует сотрудничества в арктическом судостроении и формировании новых устойчивых рынков сбыта, доступ к которым открывает ТТК — как в западном атлантическом, так и восточном тихоокеанском направлениях»,— говорит эксперт.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Полина Трифонова