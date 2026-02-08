В Волгограде за 23 млн разработают проект ремонта трамвайных путей на участке до «Каустика»

В Волгограде ищут подрядчика для подготовки проектно-сметной документации на ремонт более 10 км электросетей для трамвая № 11. АО «Электротранспорт плюс» готовится к ремонту маршрута от остановки «Судоверфь» до «Каустика». Стартовая цена лота в ЕИС «Закупки» — 23,7 млн руб. Заявки принимаются до 16 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде готовятся к ремонту электросети по трамвайному маршруту №11

Фото: Марина Окорокова В Волгограде готовятся к ремонту электросети по трамвайному маршруту №11

Фото: Марина Окорокова

Реконструкцию сетей проведут на средства по концессионному соглашению между администрацией Волгограда и «Электротранспорт плюс». Согласно техническому заданию, подрядчик до 29 декабря 2026 года в четыре этапа проведет инженерные изыскания и составит проектно-сметную документацию для будущего ремонта электросетей трамвайного маршрута № 11.

По сметному расчету на инженерно-геодезические изыскания выделят 960 тыс. руб., на инженерно-геологические — 296 тыс. руб., на инженерно-экологические — 241 тыс. руб. Проектная документация обойдется почти в 5 млн руб., рабочая — в 11,7 млн руб.

Обеспечение заявки составляет 473 тыс. руб. Обеспечение исполнения договора — 1,2 млн руб.

Марина Окорокова