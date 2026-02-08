Полиция проверяет ресторан в Нижнем Новгороде после жалобы посетителей на цены

Полиция проводит проверку ресторана на улице Нестерова в центре Нижнего Новгорода по двум заявлениям посетителей, которые пожаловались на «астрономические цены» в заведении. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нижегородцы отметили, что за обычную еду и напитки им выставили счета с «необоснованно завышенными суммами», уточнили в МВД. Полицейские изъяли в заведении ноутбук, алкоголь и документы, а также забрали в отделение пятерых человек.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Владимир Зубарев