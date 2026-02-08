В центре Перми выставлено на продажу новое здание рядом с ТЦ «Моби Дик»

В Перми по адресу улица Попова, 48а, продается пятиэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м за 255 млн руб. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито». Здание расположено рядом с торговым центром «Моби Дик» и школой №7. «5 этажей свободной и кабинетной планировки с готовой отделкой под ключ идеально для медицинского центра», - говорится в объявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Напомним, в 2021 году владелец земельного участка по адресу Попова,48а, предприниматель Олег Чашков, пытался снять с участка ограничение по размещению образовательных учреждений. Сообщалось, что на этой территории строится здание медицинского учебно-методического центра реабилитации и курортологии. Однако тогда комиссия по землепользованию и застройке отказала в смене зонирования. Ранее на этом участке власти Перми планировали разместить спортплощадку для школы №7, но не смогли, так как участок находился в частной собственности.