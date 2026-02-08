Паслер и Жога поздравили уральских ученых с Днем российской науки

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральских ученых, работников научно-исследовательских институтов и высшей школы с Днем российской науки, отметив, что они входят в «интеллектуальную элиту нации». По данным регионального департамента информполитики, более 20 тыс. исследователей из 130 организаций обеспечивают ведущие позиции Среднего Урала по количеству созданных внедренных прорывных производственных технологий, выданных патентов, по показателям научной и инновационной деятельности.

«Наша земля всегда была богата мастерами. Наравне с человеком труда в регионе работал на результат человек мысли. Тот, чей пытливый ум искал, изучал, анализировал, делал открытия, менявшие представление о привычном и прославившие Средний Урал на всю страну. Мы и сегодня остаемся в авангарде прогресса во многом благодаря людям, посвятившим жизнь науке»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в 2026 году на поощрение молодых ученых, поддержку проектов и инициатив представителей научного сообщества региона власти направят 265,5 млн руб., в том числе на развитие инфраструктуры технопарка «Университетский». «Формируем среду для воспитания нового поколения инженеров, изобретателей и исследователей — построили кампус Уральского федерального университета (УрФУ), где будет все необходимое для тесной интеграции образования, науки и производства. Стремимся сделать так, чтобы наши научные коллективы работали в комфортных условиях и продолжали добиваться успехов»,— добавил Денис Паслер.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что Россия «всегда славилась сильными научными школами, выдающимися учеными и революционными открытиями». Он подчеркнул, что весомый вклад в создание отечественных разработок вносит научное сообщество шести регионов УрФО. «Трудятся тысячи талантливых ученых: от признанных авторитетов до молодых специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь. Вместе они ищут решения для поставленной президентом задачи по обеспечению технологического суверенитета нашей Родины»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.

День российской науки ежегодно отмечают 8 февраля. В 1724 году в этот день была открыта Петербургская академия наук. В 1999 году на тот момент президент России Борис Ельцин подписал указ об установлении Дня российской науки. Он был приурочен к 275-летию со дня основания Академии наук.

Василий Алексеев