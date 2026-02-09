Сумерки бобов

В 2025 году Россия впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Это во многом произошло за счет снижения импорта этой продукции: по одним данным, вдвое, по другим — почти втрое. Падение оказалось более существенным по сравнению с экспортом, который по итогам прошлого года снизился на 8,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В 2025 году впервые объем поставок соевых бобов из России за границу превысил импорт, говорится в исследовании Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это объясняется резким снижением ввоза.

Согласно ЦЦИ, за 2025 год Россия импортировала не более 500 тыс. тонн соевых бобов: 245 тыс. тонн из Бразилии и 210–220 тыс. тонн из Парагвая.

Это почти в три раза меньше показателя 2024 года, когда было ввезено 1,4 млн тонн.

В «Русагротрансе» по итогам 2025 года зафиксировали снижение импорта сои более чем вдвое, до 650 тыс. тонн. Экспорт сои, по данным аналитиков, оказался выше — 750 тыс. тонн. В OleoScope отмечают снижение импорта соевых бобов с 1,5 млн тонн в 2024 году до 666 тыс. тонн в 2025 году.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов обращает внимание, что ранее российские предприятия закупали импортную ГМО-сою для переработки в шрот и поставки в страны Европы. Но в 2024 году цепочка нарушилась: на шрот из России в ЕС начали действовать заградительные пошлины. В свою очередь, правительство РФ разрешило ввоз ГМО-сои, только если произведенные из нее корма идут на экспорт.

Падение импорта произошло также из-за роста внутреннего предложения.

Согласно Росстату, валовой сбор сои в России в 2025 году составил 8,96 млн тонн, что больше год к году на 29,9%. В OleoScope оценивают показатель в 9,4–9,5 млн тонн. Рекордный урожай позволил обеспечить перерабатывающие предприятия сырьем полностью, констатирует вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. Она поясняет, что это также привело к снижению цен, сделав выгодными в том числе поставки продукции из Центральной России на переработку в Калининградскую область, где есть значительный объем мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Аграрии стали больше интересоваться соей из-за относительно высокой маржинальности по сравнению с традиционными зерновыми, поясняет представитель ГК «Эконива». Он обращает внимание и на изменение климата: культура растет там, где раньше ее не было, например в Сибири. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит о расширении внешних рынков сбыта сои и устойчивом спросе на нее со стороны стран Азии и Ближнего Востока. Интерес на внутреннем рынке, по его словам, поддерживает расширение производства комбикормов.

Объем экспорта соевых бобов из России в 2025 году также продемонстрировал снижение.

По данным OleoScope, показатель составил 717 тыс. тонн, на 8,9% меньше год к году. Это объясняется в том числе тем, что производство соевого масла внутри страны в 2025 году выросло на 7,4% год к году, до 1,18 млн тонн, шрота — на 8,8%, до 5,07 млн тонн. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что экспорт соевого масла сейчас в три раза превышает внутреннее потребление. Он не исключает, что в 2026 году показатель увеличится в полтора раза.

Вторая причина падения экспорта бобов — пошлины в размере 20% от стоимости, но не менее $100 за тонну. Дмитрий Краснов указывает, что в 2026 году в России будет действовать квота на беспошлинный вывоз продукции из регионов Дальнего Востока: 300 тыс. тонн для Амурской области и 200 тыс. тонн для Приморья. Рост мощностей переработки сои не поспевает за увеличением ее валового сбора, констатирует он.

В «Русагротрансе» полагают, что экспорт соевых бобов из России в 2026 году может вырасти на 6,7–13,3%, до 800–850 тыс. тонн. В первой части сезона, с сентября по декабрь 2025 года, зарубежные поставки уже увеличились на 57,9% год к году, до 300 тыс. тонн, следует из данных аналитиков. Ключевыми покупателями российских соевых бобов они называют Китай, Белоруссию и Казахстан.

Александра Мерцалова