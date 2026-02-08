В Пензенской области с 9 февраля вводят режим повышенной готовности

Завтра, 9 февраля, в Пензенской области власти вводят режим повышенной готовности. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий, возможными чрезвычайными ситуациями после атак БПЛА, а также угрозами безопасности населения и инфраструктуры. Указ главы региона проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ В Пензенской области с 9 февраля будет введен режим повышенной готовности

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Во время выходных и праздничных дней руководители исполнительных органов должны обеспечить дежурство для оперативного анализа обстановки и принятия управленческих решений. Главам городских округов и муниципальных районов поручено подготовить силы и средства для быстрого реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации.

Власти обязаны усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности и информировать граждан о необходимости минимизировать пребывание на открытом воздухе. Также чиновникам предписано информировать население о мерах первой помощи при обморожении.

В зданиях администраций организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Руководителям организаций необходимо спланировать меры по повышению устойчивости функционирования объектов в случае чрезвычайных ситуаций и проинструктировать персонал.

Плановый ремонт на сетях газо-, тепло- и водоснабжения запрещен в праздничные дни. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Марина Окорокова