Более 17,5 км водопровода построят на севере Волгограда

Подрядчик разрабатывает проектную документацию для строительства и модернизации 17,5 км сетей водоснабжения и водоотведения в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Новые коммуникации позволят снизить нагрузку на существующие сети, уменьшив вероятность аварийных ситуаций, а также создадут резервы для обеспечения ресурсами перспективно застраиваемых территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.

На севере Волгограда построят и модернизируют более 17,5 км водопровода

Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В рамках проекта планируется проложить более 10 км сетей холодного водоснабжения и около 7,5 км сетей водоотведения на улицах Тракторостроителей, Героев Тулы, Михайлова, Богомольца, Волжском проспекте и других участках. В поселке Латошинка запланировано строительство насосной станции производительностью 4800 кубометров в сутки.

Реализация проекта пройдет в пять этапов. Специалисты уже завершили инженерные изыскания и подготовили документы для строительства двух водоводов общей длиной около 1,5 км по улице Тракторостроителей. Часть из них прошла государственную экспертизу, проектирование остальных объектов продолжается.

В областном центре ведутся работы по проектированию инженерных коммуникаций и в других районах, включая южную часть города. Модернизация коммунальной инфраструктуры входит в число приоритетных направлений 10-летней программы развития Волгограда.

Марина Окорокова