В лобовом столкновении Renault и Volvo под Артемовским погиб 70-летний пассажир

В Артемовском районе 69-летний водитель Renault Logan потерял управление над автомобилем и на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии 70-летний пассажир Renault, который находился на переднем сиденье, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. «Водитель Renault с телесными повреждениями госпитализирован в Артемовскую ЦРБ. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По результатам освидетельствования, состояние алкогольного опьянения у него не установлено»,— добавили в Госавтоинспекции.

В разговоре с автоинспекторами 66-летний водитель Volvo пояснил, что следовал без груза в направлении Ирбита из Артемовского, когда Renault резко выехал на его полосу движения, оставив минимальную возможность для маневра. «При осмотре места происшествия выявлены недостатки в содержании дороги в виде занижения обочины. Данный факт будет учтен в рамках проводимого расследования, также будут приняты меры в отношении организации, отвечающей за ее состояние»,— подчеркнули в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что движение на 16-м км дороги Артемовский — Зайково, где произошла авария, временно организовано в одну полосу. Процессуальные действия на месте ДТП проводят сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. «Назначено проведение расследования, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины случившегося»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев