В военкомате центральных пермских районов сменился начальник

Исполняющим обязанности начальника отдела военного комиссариата Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам Перми назначен Виктор Сунцов. На этой должности он сменил Виталия Ефремова, который был военкомом с 2007 года. Информация, подтверждающая кадровые перестановки, опубликована на сайте администрации Перми. Источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию. Причины и точные даты кадровой перестановки собеседники не уточнили.

Согласно справочнику администрации Ленинского района, Виктор Сунцов ранее был начальником второго отделения отдела военного комиссариата по Свердловскому и Ленинскому районам.