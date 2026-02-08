Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Из-за коммунальной аварии во Владивостоке более 15 тыс. потребителей остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«Отключены многоквартирные дома по улицам Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская, Уральская»,— сообщили в ведомстве.

Для жителей домов, в которых произошло аварийное отключение, организовали подвоз питьевой воды. Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдение нормативного срока устранения аварии.