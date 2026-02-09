Обработка обеспечила рост омской промышленности в 2025 году

Промышленность Омской области в 2025 году выросла на 2,8%. Итоги работы отрасли в прошлом году подвели в Омскстате.

Общий «плюс» обеспечил подъем обрабатывающего сектора. Здесь рост составил 4%.

«Увеличились объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 39,3%), электрического оборудования (плюс 9,9%), прочих транспортных средств и оборудования (плюс 8,5%), автотранспортных средств (плюс 4,7%), нефтепродуктов (плюс 2,5%), а также услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования (плюс 22,1%)»,— отметили в территориальном подразделении Росстата.

Другие сектора промышленного производства в 2025 году показали спад. Например, добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1%, энергетика, тепло- и газоснабжение — на 8,2%.

Валерий Лавский