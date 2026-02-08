За ночь над территорией России сбиты 22 беспилотника

Минобороны России заявило, что в ночь на 8 февраля силы ПВО уничтожили над территорией страны 22 беспилотника.

Как уточнило ведомство, 11 БПЛА сбиты над Брянской областью, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — над Кулужской областью, один — над Курской областью.

Власти Белгородской и Брянской областей сообщали о ракетных ударах. Нарушены нарушены тепло- и энергоснабжение. Аэропорты Калуги, Волгограда, Краснодара и Геленджика приостанавливали работу.