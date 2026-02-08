Отделения посольства России откроются в трех городах Белоруссии

Отделения российского посольства в Белоруссии до конца 2026 года откроются в Витебске, Могилеве и Гомеле, сообщил посол России Борис Грызлов.

«Дополнительный импульс межрегиональным и приграничным связям, безусловно, придаст открытие в этом году в Витебске, Могилеве и Гомеле отделений посольства России. Все соответствующие решения уже приняты»,— сказал господин Грызлов ТАСС.

Как добавил посол, темпы торгово-экономического сотрудничества двух стран продемонстрировал Форум регионов России и Белоруссии, который летом 2025 года прошел в Нижнем Новгороде. По словам Бориса Грызлова, следующий форум пройдет 25 и 26 июня в Минске и Минской области.