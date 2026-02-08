Politico рассказало о сером кардинале во внешней политике Трампа

Заместитель советника по нацбезопасности США Энди Бейкер находится в тени, но именно он участвует в формировании жесткой позиции внешней политики Дональда Трампа, пишет Politico.

Как добавляет издание, господин Бейкер стал ключевой фигурой в окружении вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он формирует его позицию по внешнеполитическим вопросам, а также отвечает за некоторые наиболее важные решения администрации президента в области нацбезопасности, особенно в отношении стран Европы.

«Энди был ключевым советником, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых»,— сказал бывший замсоветника по нацбезопасности Алекс Вонг. По его словам, Энди Бейкер и Джей Ди Вэнс очень хотят завершить конфликт между Россией и Украиной.