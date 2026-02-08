Ким Чен Ын заявил о «пустословии» чиновников в борьбе с упадком деревень
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна не избавилась от проблемы «истощения» деревень. По его словам, причиной этого стало «пустословие» северокорейских властей.
«Не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков»,— сказал Ким Чен Ын на открытии животноводческого комплекса (цитата по ЦТАК).
Ошибкой следует считать и показной характер государственных инвестиций, добавил лидер КНДР. По его словам, ускорить развитие сельских поселений невозможно без четкой цели, критериев и методологии. Он также заявил, что власти страны не решили в том числе вопрос с пополнением материально-технической базы в аграрном секторе.